Военные власти Мьянмы приняли решение об отмене режима чрезвычайного положения, который был введен в стране в 2021 году.

Как сообщило агентство Kyodo, этот шаг предпринят в контексте подготовки к предстоящим парламентским выборам, запланированным на декабрь 2025 года. Чрезвычайное положение действовало в Мьянме в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что китайский студент, попавший в трудовое рабство в Мьянме, был освобожден. После нескольких дней, проведенных в лагере мошенников, главарь банды неожиданно освободил Пэна, мотивировав это его «светлым будущим».