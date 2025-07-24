Китайский абитуриент вернулся домой после рабства в Мьянме

Китайский студент, попавший в трудовое рабство в Мьянме, был освобожден, как сообщило издание South China Morning Post, со ссылкой на его «светлое будущее».

19-летний Пэн Юйсюань, уроженец провинции Шэньси, планировал заработать во время летних каникул после сдачи гаокао. Он был обманут злоумышленниками, предложившими работу стримера с высоким заработком, но вместо этого оказался в рабстве в Мьянме.

После нескольких дней, проведенных в лагере мошенников, главарь банды неожиданно освободил Пэна, мотивировав это его «светлым будущим». Студент утверждает, что преступник посоветовал ему усердно учиться и развивать свои способности. Пэна вместе с 29 другими жертвами передали китайским властям на границе.

Эта история вызвала широкий резонанс в социальных сетях, набрав более 100 млн просмотров. Пользователи отмечают, что студенту повезло, поскольку чаще всего жертв удерживают насильно и заставляют заниматься телефонным мошенничеством.

Северные районы Мьянмы превратились в центр телефонного мошенничества. По данным ООН, в 2023 году около 120 тыс. человек стали жертвами похищений и принудительного труда в этой сфере. Банды привлекают людей обещаниями высокооплачиваемой работы, а затем удерживают их силой.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла преступную сеть и спасла 60 детей от сексуального рабства.