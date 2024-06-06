В Азербайджане начали работу карты платежной системы «МИР»

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин объявил, что в Азербайджане начали работу карты российской платежной системы «МИР».

Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время сессии «Россия - Азербайджан».

Запуск карт «МИР» в Азербайджане станет важным шагом в расширении финансовых возможностей для российских граждан, находящихся в этой стране, а также для укрепления двустороннего сотрудничества в банковской сфере. Это нововведение позволит владельцам карт «МИР» беспрепятственно пользоваться своими средствами, совершать платежи и снимать наличные в банкоматах ВТБ на территории Азербайджана.

Подключение к российской платежной системе «МИР» также рассматривается как часть более широких усилий по интеграции финансовых систем России и Азербайджана, что может способствовать развитию торгово-экономических отношений и улучшению условий для бизнеса и туризма.

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