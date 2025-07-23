В Молдавии лидера партии «Шанс» жестко скрутили силовики, пока он пытался подать в суд

В Молдавии полиция задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу во время акции протеста у здания Апелляционной палаты Кишинева, сообщил телеканал «М-24».

Инцидент произошел после того, как Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. В ЦИК республики заявили, что причиной отказа стали якобы «связи с Россией», а в официальном постановлении даже упомянули «оккупацию Приднестровья российскими войсками».

Оппозиционные депутаты, включая Василия Болю, утверждают, что полиция намеренно мешала им подать иск в суд для обжалования этого решения. Самого Лунга жестко скрутили, после чего ему потребовалась медицинская помощь. По данным телеканала, его буквально волокли к машине.

Блок «Победа», куда входят партии «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы», уже сталкивался с подобными проблемами в Молдавии. В 2024 году его не допустили к президентским выборам из-за предполагаемых связей с запрещенной партией «Шор».

Нынешний президент республики Майя Санду переизбралась во втором туре президентских выборов, хотя в первом уступила кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло. Оппозиция тогда обвинила власти в фальсификации результатов голосования, ссылаясь на массовое участие в выборах трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали экс-вице-губернатора и двух членов правительства региона.