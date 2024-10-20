В воскресенье, 20 октября, в Молдавии начались выборы президента и общенациональный референдум, на котором жители страны будут голосовать за вступление в Европейский Союз (ЕС).

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени, и более 2,2 тыс. участков готовы принять избирателей. Кроме того, 234 участка работают за пределами Молдавии, предоставляя возможность голосовать гражданам, находящимся за границей.

Для признания выборов и референдума состоявшимися требуется явка не менее 33,3% от общего числа зарегистрированных избирателей. Явка будет учитываться отдельно для каждого процесса.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики аккредитовала 784 международных и 1277 национальных наблюдателей, следящих за соблюдением процесса голосования. Среди международных наблюдателей отсутствуют представители России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, через две недели, 3 ноября, состоится второй тур выборов. В этом случае избранным будет считаться кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов, включая действующую главу государства Майю Санду. В числе соперников президента — бывший генпрокурор Александр Стояногло и экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику. Избирательные участки будут открыты до 21:00.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ заявила, что молдаван хотят лишить их культурной идентичности, сделав обслугой Румынии и НАТО.