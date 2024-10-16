Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиопрограммы на Sputnik, активная политика румынизации направлена на то, чтобы полностью лишить граждан Молдавии их культурных особенностей, для того, чтобы сделать из них обслугу интересов Румынии и НАТО.

«Конечно, идет румынизация Молдавии. Поглощение Румынией Молдавии. Это историческая битва, которая ведется десятилетиями и столетиями, и сейчас она вышла на новый уровень. Но есть еще один очень важный момент. Когда вы лишаете человека его идентичности, вы можете делать с ним все что угодно. И со страной то же самое. Идентичность — это корни. Корни — это ваша устойчивость в разных смыслах. Молдаван этого пытаются лишить для того, чтобы сделать просто манкуртов», — сказала Захарова.

Она добавила, что у Молдавии все еще имеются остатки научного, промышленного и образовательного наследия, однако в будущем это может исчезнуть.

В условиях давления со стороны Румынии и НАТО, молдавская экономика рискует стать зависимой и неспособной развивать собственные отрасли.

Данная ситуация может привести к утрате трудовых ресурсов, поскольку молодое поколение будет стремиться выезжать за границу в поисках лучших условий жизни.

Ранее сообщалось, что в Молдавии депутат Марина Таубер через суд добилась права уехать в Россию.