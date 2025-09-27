В Молдавии перед выборами перекрыли пешеходную часть моста через Днестр

В Молдавии накануне парламентских выборов перекрыли пешеходную часть моста через реку Днестр, соединяющего город Рыбницу с городом Резиной, сообщил портал «Новости Приднестровья».

На данный момент на проезжей части установлены строительные ограждения, однако никакие ремонтные работы там не проводятся.

По информации источника в приднестровской делегации Объединенной контрольной комиссии (ОКК), Тирасполь не раз предлагал направить на место военных наблюдателей-миротворцев. Однако представители Кишинева отклонили эти инициативы, сославшись на то, что на пешеходной части моста идут ремонтные работы и присутствие наблюдателей не требуется.

На предстоящих парламентских выборах в Молдавии 28 сентября доступ к голосованию для жителей Приднестровья будет существенно ограничен. Власти республики традиционно организуют избирательные участки на правом берегу Днестра, однако на этих выборах их число сокращено в три раза — до 12.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии, ссылаясь на соображения безопасности, перенес пять участков, предназначенных для приднестровцев, вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев расценил эти действия как попытку ограничить избирательные права граждан Приднестровья.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон не нашел себя в списках голосующих на предстоящих выборах.