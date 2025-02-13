В Молдавии потребовали объяснений от РФ из-за падения дронов на юге страны

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова в Кишинев из-за инцидента с двумя упавшими дронами на юге страны. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

МИД требует предоставить официальные разъяснения по данному инциденту и выразить решительный протест таким недопустимым действиям.

Как сообщили в министерстве, в ночь на 13 февраля пограничные службы сообщили о двух беспилотниках, упавших вблизи района Чумай и около города Чадыр-Лунга, при этом о пострадавших информация не поступала.

Ранее посол Озеров призвал Кишинев принять позицию Москвы по расширению НАТО на Восток.