В Москве наложили арест на имущество родственников экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы арестовал имущество жены и матери бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Также под арест попали активы, аффилированные с Копайгородским.

В сентябре стало известно о задержании бывшего градоначальника Сочи. По данным следствия, Копайгородский причастен к созданию организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах.

Как утверждал SHOT, через Копайгородского производилась продажа мест на местном кладбище. От родственников умерших за одно место просили от 200 тыс. до 3 млн руб. Отмечалось, что руководил преступной группировкой экс-советник мэра Родион Пищур.

По официальным данным Следственного комитета РФ, Копайгородского обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата средств). Защита экс-мэра утверждает, что ему вменяют хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Сам Копайгородский свою вину не признает.

Копайгородский являлся главой Сочи с сентября 2019 по май 2024 года.

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