В Москве задержан экс-глава ОВД «Коммунарский» Тургенев

Бывшего главу отдела ОВД «Коммунарский» Андрей Тургенев задержан по делу о незаконной миграции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что по этому делу также задержан старший инспектор отдела Вадим Маган.

Как отметил источник, с 1 января по 31 августе 2022 года указанные должностные лица способствовали организации незаконной миграции. Он подчеркнул, что Тургенев и Маган действовали в целях извлечения имущественной выгоды путем получения незаконного вознаграждения.

«Ъ» пишет, что глава отдела Тургенев и старший инспектор Маган создали организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась осуществлением фиктивной постановки на миграционный учет больше тысячи иностранных граждан по месту пребывания от имени юрлиц. Отмечается, что эти граждане не проживали фактически по обозначенным адресам.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Основанием послужили материалы ФСБ. Следственный комитет России по Москве занимается расследованием этого дела.

В феврале 2024-го года Тургенев ушел на пенсию.

Зона оперативного обслуживания ОВД «Коммунарский» охватывает поселки Сосенское, Воскресенское, Мосрентген, Десеневское.

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