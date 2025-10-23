Резкая отмена Будапештского саммита Дональдом Трампом и одновременное введение новых санкций против российских нефтяных гигантов обозначили новый виток напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. Эта серия действий, сопровождающаяся медийным шумом вокруг возможного разрешения Украине наносить удары по российской территории, рисует картину целенаправленного ужесточения американского курса. Об этом сообщают Argumenti.ru.

За внешне спонтанными решениями просматривается комплекс причин. Внутриполитическая борьба в преддверии промежуточных выборов в Конгрессе делает «ястребиную» риторику выгодной для республиканцев. Кроме того, в ходе подготовительных переговоров выяснилась принципиальная неготовность Штатов учитывать ключевые российские условия. Сам Трамп, сделав свою политику элементом медийного шоу, оказался заложником созданного им самим образа и давления со стороны враждебно настроенного медийного ландшафта.

Непосредственными последствиями стали окончательный крах иллюзий о возможности быстрого урегулирования и четкое определение США как стороны конфликта. Как отметил в своем резком комментарии Дмитрий Медведев, Вашингтон встал на «тропу войны», пусть и с поправкой на экономическую выгоду, перекладывая основные расходы по поддержке Киева на европейских союзников.

Итогом текущего кризиса становится консолидация понимания в России о бесперспективности дипломатического театра с нынешней американской администрацией. Это формирует новую оперативную реальность, в которой приоритетом становится достижение военных целей без оглядки на переговоры, а любое будущее взаимодействие с Вашингтоном может быть рассмотрено лишь после демонстрации им готовности к равноправному диалогу.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не исключает новых переговоров лидеров РФ и США, но только с гарантированным результатом.