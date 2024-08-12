В Москву для переговоров с Путиным приехал президент Палестины Махмуд Аббас

В Москву с визитом приехал президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Как сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в беседе с ТАСС, президент планирует посетить Могилу Неизвестного Солдата в Москве, чтобы возложить к ней цветы, и встретиться с арабскими послами. С ними Махмуд Аббас обсудит конфликт на Ближнем Востоке. Дипломат отметил тяжелое положение Палестины и добавил, что его государству просто необходимо посоветоваться с близкой страной, с Россией.

Ранее сообщалось о том, что 13 августа состоятся переговоры Путина и Аббаса. Палестинский президент хочет поговорить о перспективах сотрудничества двух стран и узнать отношение Владимира Путина к эскалации конфликта Палестины и Израиля, а также ситуации в секторе Газа.