Стало известно о переговорах Путина и Аббаса 13 августа

В СМИ появилась информация о том, что могут состояться переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и президентом палестинского государства Махмудом Аббасом. Об этом пишет «Интерфакс» днем в понедельник, 12 августа.

По предварительной информации, переговоры Путина и Аббаса состоятся во вторник, 13 августа, сообщает пресс-служба Кремля. В этот день Махмуд Аббас будет находиться в России с официальным визитом.

На встрече планируется не только обсудить актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, но и обменяться мнениями по той ситуации, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке ввиду обострения конфликта Палестины-Израиля, а также той гуманитарной катастрофе, которая произошла в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской и других приграничных с Украиной регионах. Подробнее в материале.