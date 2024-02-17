В Мраморном море нашли тела членов экипажа затонувшего сухогруза

Спасатели нашли тела двух членов затонувшего в Мраморном море турецкого сухогруза, сообщила в субботу, 17 февраля, газета Aydınlık .

Судно находится на глубине 51 метр. О том, что оно ушло под воду, стало известно в четверг, 15 февраля. Инцидент произошел у острова Имралы в районе провинции Бурса. На борту 69 метрового сухогруза находились шесть членов экипажа.

«Утверждается, что брезент, покрывавший мраморную крошку на судне, не был закреплен, часть его поднялась во время шторма и перенесла морскую воду на груз, в то же время увеличивающийся вес груза нарушил равновесие судна из-за прямого контакта дождя с мраморной крошкой», — говорится в материале газеты.

Отмечается, что судно весило 1300 тонн. Сейчас эксперты пытаются установить все причины несчастного случая.

Как сообщил телеканал Haber Global, поисково-спасательная операция проводилась с помощью сонаров подразделений ВМС Турции. Специалисты отмечают, что сухогруз давно был не пригоден к эксплуатации по истечении срока.

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