Российские туристы угнали яхту в Карибском море и довезли ее до Крыма

Российские туристы угнали яхту в Карибском море и доплыли на ней до Крыма, сообщает канал Baza. Там судно сдавалось в аренду отдыхающим.

Как пишет источник, угон яхты раскрыли таможенники из Севастополя. Судно было украдено в 2019 году из акватории островов Антигуа и Барбуда. Там молодые люди взяли его на прокат, заплатив 30 миллионов рублей.

Вскоре яхта оказалась в России, где она была зарегистрирована по поддельным документам. В Крыму судно начали сдавать в аренду для прогулок по Черному морю.

Яхта привлекла внимание таможенников. Ее отправили на экспертизу, которая установила, что один из ее идентификационных номеров был сделан кустарным способом. Фирма, владеющая яхтой, подтвердила, что она была угнана, но арестовать главу компании не представляется возможным — он и так находится в международном розыске, а его местоположение неизвестно.

На данный момент возбуждены уголовные дела по двум статьям — 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем).

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