В Нальчике спецназ блокировал террористов

Спецназ блокировал на территории садового товарищества в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики боевиков, которые причастны к терроризму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

11 апреля на территории Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Действие режима охватило на части территории Нальчика и Черекского района. Отмечалось, что режим КТО действовал на территориях садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна» и «Сосруко».

«В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — говорится в сообщении НАК.

31 марта такой же правовой режим действовал на территории Дагестана. Там в ходе проведения контртеррористической операции силовиками были задержаны трое мужчин, подозревавшихся в намерении устроить теракт.

В начале марта в ингушском городе Карабулак также был введен режим КТО. Тогда спецназ ФСБ блокировал боевиков в доме, которые собирались совершить различные преступления на территории региона.

Режим контртеррористической операции (КТО) представляет собой особый правовой режим в России, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок введения и отмены режима КТО регулируется законом «О противодействии терроризму», который заменил закон «О борьбе с терроризмом».

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