Украина и НАТО обсудили запуск Россией ракеты «Орешник»

Украинские военные рассказали постоянным членам Северо-Атлантического альянса о ситуации, которая связана с ударом российской армией своей ракетой «Орешник» по предприятию Южмаш. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на данные, которые опубликовала пресс-служба военного блока.

«Постпреды провели встречу в рамках Совета НАТО-Украина для обсуждения ситуации в сфере безопасности после запуска Россией по Днепропетровску экспериментальной баллистической ракеты. Высокопоставленные украинские военные проинформировали Совет по видеосвязи», — указали они.

Немногим ранее украинский президент Зеленский пожаловался на то, что Россия провела за ночь атаки рекордным числом дронов. До сих пор не было отмечено такого количества ударных беспилотников, которые были бы задействованы одновременно в воздушных ударах.