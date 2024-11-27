В НАТО призвали усилить меры по сдерживанию и ослаблению России

НАТО будет готовиться к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере. Такое решение было принято на парламентской ассамблее Североатлантического альянса, которая проходила в Канаде.

Члены оборонного блока договорились о разработке общего стратегического подхода к России.

Документ должен быть подготовлен к следующему саммиту в Нидерландах.

Цель стратегии заключается в том, чтобы подготовить страны НАТО сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные.

Резолюция также призывает поддерживать усилия, направленные на ослабление России. Для этого планируется усилить санкционное давление, а также признать права Украины на нанесение ударов по законным военным объектам в России якобы в соответствии с принципом самообороны Устава ООН.

Ранее сообщалось о том, что в Греции вспыхнули митинги на фоне визита генсека НАТО Рютте и помощи Украине.