В пресс-службе Северо-Атлантического альянса заметно изменилась тональность высказываний после всех тех высказываний Трампа и его администрации, которые они делали в отношении украинского конфликта. Это отметило РИА Новости.

Издание сообщило, что в очередном релизе НАТО, который был выпущен после встречи спецпредставителя США по Украине Келлога и постоянных представителей государств блока, заметно изменились формулировки. То, что ранее называлось в альянсе «российской агрессией», теперь получило более нейтральное выражение «украинский конфликт».

«Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал генерала (в отставке) Келлога, для обсуждения с союзниками вопроса о прекращении продолжающегося конфликта на Украине», — указано в релизе.

Помимо этого, в тексте ничего не говорится об обеспечении победы ВСУ, а также дальнейшей поддержке Киева. Сам Келлог призвал страны блока помочь урегулированию конфликта, и быть более активными в этом вопросе.

Ранее в западной прессе появилась точка зрения, что РФ уже одержала победу над Украиной и НАТО. Трамп стремится положить конец военным действиям и прекращает помогать Киеву. Евросоюз не сможет длительное время в одиночку тянуть бремя украинской помощи. Это говорит о триумфе РФ.