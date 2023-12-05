В НАТО заявили, что будут помогать Украине несмотря на позицию других членов альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине несмотря на позицию других его членов.

Об этом представитель союза сообщил в интервью украинскому телеканалу ICTV. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не будет обращать внимание на новую политику таких стран как Нидерланды и Словакия, а также на риторику Венгрии. Слова генсека альянса приводят РИА Новости.

«Мы видели, насколько критична помощь по времени оказания. Наблюдал, что нужно ее увеличивать, как и темп предоставления. Но тот факт, что члены НАТО предоставляют продвинутые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки – это все примеры значительной современной помощи <...> Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины», – сказал Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса в качестве примера продолжающейся поддержки привел недавнее решение Германии и Нидерландов передать на нужды Киева 10 млн долларов, а также предоставить Украине от других союзников дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Также Столтенберг напомнил, что в Румынии на данный момент создан тренировочный центр для украинских пилотов, которые проходят обучение на истребителях F-16.

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