В НАТО заявили, что Россия не угрожает ни одной стране альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не угрожает ни одной из стран Североатлантического альянса. Об этом он заявил, защищая свой ежегодный доклад о безопасности блока.

По словам генсека, РФ не несет опасности и Финляндии, которая присоединилась к блоку в апреле 2022 года. Страна граничит с Россией. Слова Столтенберга приводят РИА Новости.

«НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России ни одной из своих стран. Это относится и к Финляндии», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что вступление Финляндии в НАТО значительно сделало ее положение безопаснее. Генсек подчеркнул, что альянс в любом случае будет наблюдать за действиями России вдоль границ стран, состоящих в блоке.

На данный момент в НАТО входит 32 страны. 7 марта в состав блока официально была включена Швеция, которая в мае 2022 года подавала заявку вместе с Финляндией.

В сентябре 2022 года заявку на вступление в НАТО также подавала Украина, которая ожидала официального приема в блок на саммите альянса в июле 2023 в Вильнюсе.

Ранее мы сообщали, что на Украине могли погибнуть солдаты НАТО, воевавшие за ВСУ. По словам бывшего офицера американской армии Станислава Крапивника, около 30 военнослужащих вместе с системой Patriot могли быть уничтожены после удара ВС РФ.