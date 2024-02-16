В НАТО заявили, что учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией

Учения Steadfast Defender-2024, ставшие одними из самых крупных за последний десять лет для НАТО, направлены на подготовку к противостоянию с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times , ссылаясь на главу военного комитета альянса адмирала Боба Рауэра.

Учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») начались 22 января. Они продлятся до 31 мая. В маневрах задействованы порядка 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысяч единиц военной техники и около 90 тысяч военнослужащих. Учения проходят в странах Балтии, Польше и Германии. Также в маневрах участвуют военные Швеции.

Учения Steadfast Defender стали крупнейшими учениями со времени окончания Холодной войны — последние сравнимые по масштабу НАТО провело в 1988 году, когда было задействовано более 125 тысяч военнослужащих.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов ранее заявил, что учения НАТО направлены на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении России.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не стремится к конфликту с НАТО. Об этом он напомнил в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который встретился с российским лидером на прошлой неделе в Москве.

В НАТО на данный момент входит 31 государство. Последней страной, вступившей в альянс, стала Финляндия. Это произошло в апреле 2023 года.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в НАТО бьют тревогу из-за возрождения российской оборонной промышленности.