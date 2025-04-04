В НАТО заявили о «необратимом пути» Украины в Альянс

После встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил журналистам, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается как элемент урегулирования конфликта.

Вместе с тем он заверил Киев в том, что для страны будет обеспечен «необратимый путь» в Альянс. Рютте подчеркнул, что Украина значительно приблизилась к НАТО. Однако, по его словам, ни одна из сторон не заявляла о том, что членство в Альянсе станет частью мирного договора.

Ранее полковник НАТО назвал размещение войск ЕС на Украине вступлением в войну с РФ.