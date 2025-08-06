В небе над Россией заметили американский самолет на фоне визита Уиткоффа

Как стало известно из портала Flightradar24, воздушное судно модели Bombardier Global 7500, аналогичное используемому специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, зафиксировано в воздушном пространстве России. Данное событие произошло на фоне появившихся сведений о возможном визите Уиткоффа в РФ.

По данным портала Flightradar24, борт, вылетевший из штата Флорида, пересек российскую границу приблизительно в 6:11 мск в среду, 6 августа.

Недавно президент Трамп сообщал о предстоящей поездке Уиткоффа в Россию. По предварительным данным, целью его визита, запланированного на 6 августа, является попытка повлиять на президента Владимира Путина с тем, чтобы добиться соглашения о прекращении военных действий на территории современной Украины.