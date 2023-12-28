В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Так, согласно информации, сирены звучат в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

По данным ресурса, воздушная тревога в регионах прозвучала практически в одно время – в 16:35 по московскому времени.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого киевский режим организовал теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, такие меры не направлены против мирных граждан Украины. Такие шаги ВС РФ будут способствовать ослаблению украинской армии и истощению ее ресурсов.

Ранее мы сообщали, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил Украину со интернет-ошибкой «404», вспомнив удары ВСУ по зданию Черноморского флота РФ.

Также мы ранее сообщали, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев главными целями специальной военной операции на Украине назвал разоружение соседней страны, а также искоренение национализма.