В нескольких регионах России начались выборы президента

В российским регионах стартовали выборы президента РФ. Так, в 6:00 по московскому времени (8:00 поместному) избирательные участки открылись в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья.

Выборы главы государства впервые в России будут проходить три дня. Они начались 15 марта и продолжаться до 17 марта.

Также избирательные участки начали свою работу в Удмуртии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Они открылись в 8:00 по местному времени (7:00 по московскому).

Кандидатами в президенты РФ являются действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии «Новые Люди» Владислав Даванков и представитель от КПРФ Николай Харитонов. Регистрация кандидатов завершилась 10 февраля.

Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных регионах России прошло 25 февраля. Кроме того, для некоторых регионов РФ доступно голосование-онлайн.

За пределами России граждане страны могли принять участие в голосовании 1 марта. В странах, где находится консульство РФ, были открыты участки для голосования при дипломатических ведомствах.

Ранее мы сообщали, что что жители бурятского села Улентуй прискакали на голосование на лошадях.