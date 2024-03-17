В Николаеве произошли взрывы

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о серии взрывов, которые произошли в городе. Подробностей происшествия он не привел.

На данный момент в нескольких областях Украины работает сигнал воздушной тревоги. Так, «красными» горят территории Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Накануне украинская пресса сообщила, что в Николаеве слышны взрывы. Глава военной администрации региона Виталий Ким эту информацию подтвердил в своих соцсетях.

15 марта мы также сообщали, что в некоторых областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. В «красную» зону попали Одесская, Харьковская, Сумская области, а также подконтрольная Киеву территория Херсонской области.

В этот же день украинские СМИ сообщили, что в столице Украины — Киеве, слышны взрывы. Отмечалось, что в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, украинские диверсанты устроили подрыв на Крымском мосту, заложив взрывное устройство в грузовик, двигавшийся из Краснодарского края.

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по объектам критической инфраструктуры Украины направлены на снижение военного потенциала ВСУ.