В некоторых областях Украины работает воздушная тревога

Так, согласно этой информации, сигнал тревоги работает в Одесской, Харьковской, Сумской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

В Сумской и Харьковской областях сигнал начал работать в 11:05 (по московскому времени). В остальных областях Украины тревога была объявлена в 12:00.

14 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошли взрывы на фоне работающей воздушной тревоги.

Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Цель таких атак, как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, снижение военного потенциала ВСУ. Он подчеркивал, что атаки не затрагивают мирные районы страны.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Ранее мы сообщали, что в Белгороде работал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах.

Также 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об увеличении фейков о регионе. По его словам, такого количества дезинформации, которая есть сейчас, не было за 2,5 года.