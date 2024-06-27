В Николаевской области произошли взрывы

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о взрывах в регионе. Об этом он написал в мессенджере.

По словам Кима, взрыв прогремел рядом с Николаевым. Глава администрации уточнил, что прилет был по лесополосе. Он предположил, что ВС РA могли атаковать украинских разминировщиков. РФ

Вечером 27 июня о взрывах в Николаевской области сообщили украинские СМИ. В регионе работал сигнал воздушной тревоги. Также «красным» на онлайн-карте министерства информационной трансформации горели Харьковская, Днепропетровская, Черкасская, Винницкая области.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022-го года. За два дня этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

Как отмечал экс-министр обороны Сергей Шойгу, удары по критическим объектам Украины направлены на снижение военного потенциала ВСУ.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Белгородскую область.