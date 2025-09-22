В Нижегородской области мигрантам могут отказать в бесплатной медицине

В Нижегородской области, как и в других регионах России, может существенно измениться порядок оказания медицинской помощи трудовым мигрантам. Инициатива, о которой сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов, предполагает серьезное ужесточение доступа к бесплатным медицинским услугам по полису ОМС для иностранных работников, приезжающих в страну на заработки. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Раскрывая суть планируемых изменений, важно отметить, что Минздрав России разрабатывает поправки, которые могут вступить в силу уже с 2026 года. Согласно проекту документа, ключевым условием для получения бесплатной медицинской помощи станет наличие у мигранта страхового стажа не менее пяти лет. Это означает, что вновь прибывающие иностранные работники лишатся права на бесплатное лечение по ОМС, за исключением экстренных случаев. При этом важно подчеркнуть, что данные ограничения не затронут высококвалифицированных специалистов, для которых сохранятся преференции.

Последствия таких мер могут быть двоякими. С одной стороны, это позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения и стимулирует мигрантов к легализации своего статуса и долгосрочной работе в России. С другой — существует риск ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения количества незарегистрированных работников, которые будут избегать обращения в медицинские учреждения из-за страха перед расходами.

Итогом предлагаемых изменений может стать формирование более упорядоченной и контролируемой системы взаимодействия с трудовыми мигрантами. Однако для предотвращения негативных сценариев властям необходимо предусмотреть четкие механизмы реализации нововведений, включая информационную работу и возможность получения базовой медицинской помощи в критических ситуациях. Это позволит соблюсти баланс между экономической целесообразностью и соблюдением прав человека.

