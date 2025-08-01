Иностранцев без знания русского могут не пустить в торговлю и медицину: что предлагает Минтруд

Минтруд предложил запретить трудоустраивать мигрантов из визовых стран в сферу услуг, если они не знают русского языка. Речь идет о продавцах, водителях и медработниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Минтруд России подготовил проект приказа, ограничивающий трудоустройство иностранцев из визовых стран в профессиях, связанных с общением. Если документ примут, мигранты без знания русского не смогут работать продавцами, водителями и медработниками.

Инициатива связана с недавним решением Госдумы, освобождающим мигрантов по квоте от подтверждения знания языка. Новые правила должны исключить из этого списка профессии, где коммуникация с людьми критически важна.

На 2025 год правительство утвердило квоту в 234,9 тыс. разрешений для иностранных работников из визовых стран, включая Китай, Индию и Турцию. Однако теперь часть из них может столкнуться с дополнительными требованиями.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье задержали мигрантку за продажу контрафакта.