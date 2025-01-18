В Норвегии опровергли участие Байдена в заключении сделки на Газе

Действующий президент США Джо Байден не оказывал содействие в заключении сделки по Газе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Успешному заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС способствовал избранный президент США Дональд Трамп, сообщает норвежское издание VG.

Напомним, представитель администрации Байдена выступил с заявление о том, что сделка между Израилем и ХАМАС была заключена конструктивному партнерству с командой Трампа. В первую очередь была отмечена роль спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее норвежские представители объяснили, почему не стали оказывать помощь российским морякам.