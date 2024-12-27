Норвежские представители объяснили, почему не стали оказывать помощь российским морякам

Компания, которой принадлежит норвежское судно Oslo Carrier 3, сообщила, что помощь российским морякам не была оказана потому, что на помощь уже шел другой корабль. Слова норвежцев привело РИА Новости.

По утверждению норвежской компании Bulkship Management, координацию всей помощи гибнущему сухогрузу Ursa Major производил MRCC, Центр координации спасательных операций на море. Он находится в испанской Картахене.

«MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия», — указали в Bulkship Management.

Компания добавила, что спасательная шлюпка была закреплена у борта Oslo Carrier 3 до момента прибытия спасательного судна. Погодные условия были благоприятными, поэтому никакой опасности не было. Никто из находившихся в шлюпке моряков не пострадал.

Есть сведения, что в экипаж Oslo Carrier 3 входили русскоязычные моряки. Двое членов экипажа погибшего российского судна до сих пор не найдены.

Ранее этот инцидент прокомментировал депутат Госдумы Картаполов, глава парламентского комитета по обороне. Он заявил, что отказ в спасении моряков может стать предметом разбирательства в международном суде.