Норвежское издание Steigan опубликовало материал, в котором заявляет, что НАТО утрачивает политическое влияние и фактически превращается в структуру, выполняющую лишь снабженческие функции. Авторы считают, что этот процесс ускорился на фоне конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает агентство « Прайм ».

Как отмечает Steigan, кризис роли НАТО начался задолго до событий на Украине, но именно текущая геополитическая ситуация сделала его очевидным. В публикации утверждается, что альянс больше не способен выполнять задачи, которые декларировал при создании, и утрачивает свою политическую идентичность.

По мнению автора, многолетняя стратегия, основанная на попытках сдерживать Россию, показала свою неэффективность. Специальная военная операция, по оценке издания, только ускорила процесс: политический вес НАТО снизился, а ключевые участники международных переговоров перестали воспринимать блок как самостоятельного игрока.

В материале подчеркивается, что и Москва, и Вашингтон в вопросах урегулирования ситуации на Украине обходят альянс. Россия рассматривает НАТО как сторону конфликта, а США — как логистическую платформу, обеспечивающую поставки и координацию. При этом политическая функция, по мнению Steigan, практически исчезла, уступив место бюрократии и декларациям.

Издание прогнозирует, что ближайшие годы станут для блока критическими: баланс влияния между Западом и Россией будет заметно меняться.

На фоне этих процессов Россия указывает на усиление активности НАТО у своих границ и наращивание военной инфраструктуры в Европе. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом присутствия блока, называя подобные шаги дестабилизирующими. Вместе с тем российские дипломаты подчеркивают готовность к диалогу, если он будет строиться на условиях равноправия и без давления.

