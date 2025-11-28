В Норвегии заявили о политическом ослаблении НАТО
Steigan: альянс НАТО теряет политическую значимость из-за конфликта с Россией
Норвежское издание Steigan опубликовало материал, в котором заявляет, что НАТО утрачивает политическое влияние и фактически превращается в структуру, выполняющую лишь снабженческие функции. Авторы считают, что этот процесс ускорился на фоне конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Как отмечает Steigan, кризис роли НАТО начался задолго до событий на Украине, но именно текущая геополитическая ситуация сделала его очевидным. В публикации утверждается, что альянс больше не способен выполнять задачи, которые декларировал при создании, и утрачивает свою политическую идентичность.
По мнению автора, многолетняя стратегия, основанная на попытках сдерживать Россию, показала свою неэффективность. Специальная военная операция, по оценке издания, только ускорила процесс: политический вес НАТО снизился, а ключевые участники международных переговоров перестали воспринимать блок как самостоятельного игрока.
В материале подчеркивается, что и Москва, и Вашингтон в вопросах урегулирования ситуации на Украине обходят альянс. Россия рассматривает НАТО как сторону конфликта, а США — как логистическую платформу, обеспечивающую поставки и координацию. При этом политическая функция, по мнению Steigan, практически исчезла, уступив место бюрократии и декларациям.
Издание прогнозирует, что ближайшие годы станут для блока критическими: баланс влияния между Западом и Россией будет заметно меняться.
На фоне этих процессов Россия указывает на усиление активности НАТО у своих границ и наращивание военной инфраструктуры в Европе. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом присутствия блока, называя подобные шаги дестабилизирующими. Вместе с тем российские дипломаты подчеркивают готовность к диалогу, если он будет строиться на условиях равноправия и без давления.
