В новой версии сделки США и Украины не оказалось гарантий безопасности для Киева

В новый вариант соглашения по добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами не были включены гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщила газета New York Times.

Изданию удалось ознакомиться с вновь разработанным документом.

«Теперь требования, которые Киев ранее успешно устранил, снова всплыли в последнем предложении. Гарантии безопасности также исчезли», — указали журналисты.

В проект соглашения снова внесли положение о том, что Белый дом сохранит свой контроль над фондом, который будет заниматься восстановлением украинских территорий. Об этом говорится в самом конце документа.

Ранее в Киеве заявили, что создана новая коалиция по помощи Украине. Альянс станет заниматься закупкой средств радиолокационной борьбы для нужд ВСУ, а также обучать специалистов работе с этой техникой. В коалицию уже вошли 11 государств вместе с самой Украиной.