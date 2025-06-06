В Новой Зеландии наказали депутатов-маори за исполнение национального танца

Двух депутатов-маори — сопредседателей партии Нгарева-Пакер и Равири Ваитити, отстранили от исполнения своих обязанностей из-за национального танца, который стал своеобразным протестом против законопроекта. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Отмечается, что работу одного из депутатов ограничили на 21 день. Это стало самым долгим наказанием для парламентария в истории Новой Зеландии. Максимально работу депутатов ограничивали на три заседания.

Маори — коренной народ Новой Зеландии. Именно он являлся основным населением территории нынешнего государства до прихода туда европейцев. Культура и права маори всегда находились под особым вниманием.

На видео, распространившимся в соцсетях видно, как сначала со своего места встает женщина-депутат и начинает исполнять песню. Вскоре к ней присоединяется мужчина, после чего они начинают танцевать хаку.

К таким мерам депутаты-маори прибегли из-за несогласия с законопроектом, который, по их мнению, угрожал правам коренного населения Новой Зеландии.

Законопроект, который рассматривался в парламенте, касался пересмотра и структурирования положений Договора Вайтанги, заключенного в 1840 году между вождями маори и британской короной.

Договор Вайтанги остается одним из ключевых конституционных документов Новой Зеландии, определяющих основу взаимодействия маори и англичан.

Согласно его положениям, острова перешли под контроль британской короны, при этом племена маори сохранили за собой суверенитет и право на свои земли и природные ресурсы. После протестной акции законопроект отклонили.

Ранее сообщалось, что в сейме Латвии депутата Алексея Росликова обвинили в неэтичном поведении из-за заявления о русском языке.