В Новосибирске задержан глава областного Минпромторга по делу о превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте недавно назначенного министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщил ТАСС.

По данным следствия, Гончарову инкриминируют нарушения, связанные с превышением должностных полномочий в рамках проведения государственных закупок. Установлено, что министр снизил объем товаров, подлежащих поставке по госконтракту, что впоследствии привело к ущербу государственному бюджету в размере около 95 млн руб.

В отношении Гончарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей превышение полномочий (п. «в» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В рамках дела также расследуется деятельность подрядчика, осуществлявшего поставки, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве.

Сам Гончаров заявил, что не признает свою вину и намерен защищать свою честь и деловую репутацию.

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