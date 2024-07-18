В Одессе произошел еще один инцидент с поджогом автомобилей военнослужащих ВСУ, пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным источника, неизвестные ночью устроили поджог двух автомобилей украинских военнослужащих. Такой же инцидент произошел накануне. Отмечается, что авто были оперативно потушены.

Другие СМИ сообщали, что на Украине участились случаи поджогов автомобилей солдат ВСУ. Отмечалось, что люди ошибочно принимаю их за автомобили сотрудников военных комиссариатов.

На Украине продолжается ужесточенная мобилизационная политика. В соцсетях и мессенджерах активно распространяются видеофрагменты, на которых запечатлено силовое воздействие на украинских мужчин мобилизационного возраста. Кроме того, известно, что повестки раздают в различных общественных местах — в магазинах, спортивных залах, в кафе.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ нанесли удар по вагоностроительному заводу в Кременчуге, где ВСУ ремонтировали военную технику.