В Одессе застрелили мужчину, пытавшегося забрать мобилизованного сына из военкомата

Жителя Одессы застрелили в территориальном центре комплектования (ТЦК) при попытке вызволить своего мобилизованного сына. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Как отметил украинский политик, убийства в ТЦК на Украине «уже стали нормой». Дмитрук допустил, что сына застреленного мужчины убили, а если нет — скоро убьют.

Депутат Рады также опубликовал видео с моментом трагедии. На кадрах слышно, как женщина кричит сотрудникам ТЦК и требует убрать от мужчины руки. В конце видео раздается несколько выстрелов. Гражданин на кадрах после них падает замертво.

Ситуация с мобилизацией на Украине обострилась с февраля 2022 года, когда была объявлена всеобщая мобилизация. 18 мая в стране вступил в силу закон, ужесточающий правила призыва. Согласно этому закону, мобилизация коснется сотни тысяч граждан Украины.

Кроме того, ежедневно на Украине фиксируются случаи насильственной мобилизации, когда так называемые сотрудники ТЦК «вылавливают» украинских мужчин в общественных местах или на улице и под угрозой применения физической силы увозят в пункты мобилизации.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о рекордном количестве украинцев, желающих покинуть страну.