Bloomberg раскрыл, почему США не хотят видеть Мединского за столом переговоров
Bloomberg: США против участия Мединского в переговорах из-за его жесткой позиции
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США выступают против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах с Украиной, пишет агентство Bloomberg. По информации источников, Вашингтон считает позицию главы российской делегации «слишком жесткой».
Отмечается, что Мединский принадлежит к так называемой группе сторонников жесткой линии. В Белом доме уверены, что участие таких лиц может затормозить мирный процесс.
Помощник российского президента Мединский является бессменным главой российской делегации на переговорах с Украиной. Первая с 2022 года очная встреча между представителям двух стран состоялась 16 мая в Стамбуле.
По итогам этого контакта Мединский заявил, что РФ и Украина договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», а также об уточнении своих позиций относительно мира.
Мединский одним из первых обвинил Запад в срыве переговоров летом 2023 года, отметив, что Москва и Киев тогда были готовы к заключению долговременной сделки и гарантиям безопасности.
В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала Мединского «государственным деятелем», отметив его важную роль в российской дипломатии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможное изменение состава украинской делегации.