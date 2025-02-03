Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что если план, разработанный спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, будет включать в себя только прекращение огня и требования от Киева провести выборы, то он обречен на провал. Слова Литвина передает агентство Reuters.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что администрация США считает, что в конце текущего года на Украине нужно провести парламентские и президентские выборы.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Выборы президента в прошлом году не проводились. В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией Зеленский назвал их неуместными.

Ранее Зеленский заявил, что не знает, куда пропали выделенные США сотни миллиардов долларов. Глава киевского режима сказал, что Украина не получала от США $200 млрд. Соединенные Штаты выделили Киеву всего $75 млрд, утверждает Зеленский.