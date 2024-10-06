Запад предлагает Украине вариант завершения конфликта по модели ФРГ и ГДР, когда только западная часть Германии станет членом НАТО и получит гарантии безопасности. Об этом говорится в статье, опубликованной в Financial Times.

Представитель Офиса Владимира Зеленского назвал эту идею «бредом».

Он заявил, что Киев не получал такого предложения от Запада, сообщает украинский «24 канал». Чиновник также добавил, что Запад даже не дал Украине разрешение наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Как сообщает Financial Times, Украине предложили отказаться от требований вернуться к границам 1991 года, а согласиться остановить военные действия и вступить в рамках тех территорий, которые останутся под контролем Киева.

Гарантии НАТО будут распространяться только на эти земли. Авторы публикации отметили, что реализовать данную идею будет сложно, так как Россия против вступления Украины в НАТО, кроме того, у Зеленского вряд ли получится продать эту идею украинцам.

Ранее сообщалось о том, что США призвали союзников переложить на себя бремя расходов на оборону.