В офисе Зеленского рассказали о повестке переговоров с США в Джидде

Во время встречи в Саудовской Аравии украинская и американская делегации говорили между собой о полном прекращении огня вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление, сделанное Павлом Палисой, заместителем главы офиса Зеленского.

По утверждению Палисы, во время технических консультаций в Джидде говорилось о возможности полного прекращения огня на всей территории Украины. При этом тема принадлежности утерянных Киевом территорий якобы не поднималась, поскольку Киев выступает против любых разговоров о возможности своих территориальных уступок.

Ранее западные СМИ заявили, что Трамп стоит перед выбором по вопросу Украины. По словам журналистов, республиканцу придется надавить на Россию либо пойти на существенные уступки на условиях Владимира Путина. Это произойдет в том случае, если президент США попытается уложиться с мирными переговорами в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине.