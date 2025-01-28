В офисе Зеленского запланировали переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили надежду, что он и его американский коллега Дональд Трамп смогут «согласовать часы» и выработать общее «стратегическое видение» переговорного процесса перед предстоящей встречей Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, сообщило издание «Украинская правда».

Как утверждают источники газеты из дипломатических кругов, Киеву известно о подготовке в Вашингтоне телефонного разговора между Трампом и Путиным, после которого американский лидер планирует полноценное заседание с российским коллегой.

Основные направления политики в отношении Украины будут формироваться в первую очередь в ходе этих встреч президентов США и России, отмечает издание.

Трамп не раз высказывал желание, чтобы Зеленский и Путин смогли достичь соглашения. Он призывал Россию начать переговоры с Украиной и предупреждал о возможных санкциях в случае отказа от диалога.

Ранее политолог Бортник заявил о страхе режима Зеленского перед переворотом на Украине.