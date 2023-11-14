В ООН были шокированы системным расизмом в США

Спецдокладчик в ООН по формам расизма в современном мире Ашвини К. П. заявила о том, что в США наблюдается системный расизм. Она была шокирована происходящим в Америке, сообщает РИА Новости 14 ноября.

По данным издания, свой первый визит в США докладчик совершила с 31 октября по вторник, 14 ноября, и обратила внимание: в стране проявление расизма не просто многогранно, оно лишь взаимоусиливается. Лично Ашвини К. П. была тому свидетелем, а также общалась с самими потерпевшими, которые описывали разные формы системного расизма.

Речь идет даже о таких серьезных вещах как лишение либо прав на жилье, либо права голосовать.