Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке объяснил, почему организация не оказывает жителям регионов Украины, которые отошли России, помощь.

В интервью РИА Новости он рассказал, что ООН не может оказывать гуманитарную помощь таким гражданам в связи с тем, что организация признает их украинскими.

«Ограничения гуманитарного доступа, включая бюрократические препоны, связаны с тем фактом, что эти районы Украины находятся под оккупацией Российской Федерации. Насчет организации, это местные неправительственные гуманитарные организации, которые присутствуют в некоторых из этих районов», — пояснил Лаерке.

Он отметил, что некоторые такие организации работают при финансировании ООН. Названия таких организаций он не раскрыл.

Ранее Лаерке рассказал, что учреждения ООН не оказывают поддержку людям, которые проживают на новых территориях РФ, отчасти по политическим причинам. По его информации, порядка 1,5 миллиона человек в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нуждаются в гуманитарной помощи.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате референдумов, которые в этих регионах были проведены в сентябре 2022 года. Результаты голосовая показали, что в ДНР «за» присоединение к РФ выступили 99,23% граждан.

В ЛНР «за» проголосовали 98,42% жителей. В Херсонской области за вхождение в состав России высказались 87,05% жителей, в Запорожской — 93,11% жителей.

Ранее мы сообщали, что 25 февраля в Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ.