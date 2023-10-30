В ООН осудили протестующих, устроивших беспорядки в аэропорту Дагестана

ООН осуждает граждан, устроивших массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводят РИА Новости.

«Насколько я понимаю, силы безопасности и правительство восстановили порядок, но мы однозначно осуждаем действия и слова тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии. И мы осуждаем эти акты антисемитизма», – сказал Дюжаррик.

Вечером в воскресенье, 29 октября, протестующие собрались у здания международного аэропорта им. Амет-Хана Султана в Махачкале. Они принесли с собой флаги Палестины и плакаты с осуждающими действия Израиля в секторе Газа плакаты.

Видео с массовой акцией протеста распространилось в СМИ и соцсетях. Отмечалось, что неизвестные ждали граждан, прилетевших из Тель-Авива. Люди требовали от выходящих из аэропорта показывать паспорта – среди прибывших они искали граждан Израиля, отмечали журналисты.

Позже толпа ворвалась в аэропорт и заблокировала здание. Также протестующие выбежали на взлетно-посадочную полосу. Некоторые пассажиры рассказывали, что в них бросали камни.

Росавиация после инцидента ограничила работу аэропорта до 6 ноября. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье 212 о массовых беспорядках.

Ранее глава Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер сообщил РИА Новости, что ситуация в Махачкале вошла в «рабочий режим».