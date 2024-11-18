В ООН призвали обеспечить защиту мирного населения после решения Байдена об ударах вглубь России

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала обеспечить защиту мирным гражданам в связи с разрешением Украине наносить удары вглубь территории России. С данным заявлением на брифинге выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что важно защитить гражданских лиц, где бы они не находились.

Напомним, ранее The New York Times писала, что президент США Байден дал разрешение ВСУ использовать для ударов вглубь РФ американские дальнобойные ракеты ATACMS. Однако сам американский лидер и представитель Пентагона отказались прокомментировать данную информацию.

Ранее сообщалось о том, что Боррель подтвердил предоставление Киеву разрешения от США на удары вглубь России.