Книгу командира о «войске Иисуса» назвали примером исламской пропаганды

Священник Вячеслав Андреев выступил с критикой книги заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинова, посвященной так называемому «войску Иисуса». Своим мнением о прочитанном священнослужитель поделился в телеграм-канале.

Андреев назвал книгу военачальника «ярким примером исламской пропаганды» и указал на отсутствие в нем упоминаний о ключевых, с христианской точки зрения, деяниях коранического пророка Исы.

Основной претензией стала попытка авторов отождествить образ Исы из Корана с Иисусом Христом из христианского вероучения.

«Аллаудинов сокрыл, и это немаловажно, что исламский Иса, которого они пытаются заменить на Господа нашего Иисуса Христа, согласно исламского предания, первое что сделает будет уничтожать кресты на храмах и других ритуальных местах», — написал Андреев.

Он подчеркнул, что исламское писание отрицает божественную природу Христа и факт его распятия, что является фундаментальным различием между религиями.

Многие западные христианские апологеты, по его словам, считают Ису и Христа принципиально разными личностями.

Священник выразил опасение, что книга может негативно повлиять на христиан, не обладающих глубокими познаниями в богословии, и даже подвигнуть их на принятие ислама. В связи с этим он призвал верующих к осторожности и рекомендовал предупреждать других о возможных рисках.

Контекстом для этой критики служат предыдущие публичные заявления самого Алаудинова. В 2022 году командир заявил, что его подразделение является «войском Иисуса» в борьбе с противниками России.

