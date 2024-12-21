В Оренбурге мужчину осудили на 19 лет за передачу данных ФБР о военных РФ

В Оренбурге суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого признали виновным в государственной измене. Ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Обвиняемого задержали в январе 2023 года по подозрению в оказании помощи иностранной организации, угрожающей безопасности России. Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело, в рамках которого были собраны доказательства о его сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый контактировал с представителями американских спецслужб и передал им установочные и персональные данные российских военнослужащих.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывший директор по качеству Луховицкого авиазавода Михаил Баранов отправлен на 9 лет в колонию строгого режима за госизмену.